منشأة "فوردو" تحت المجهر الإسرائيلي... تل أبيب تلوّح بضربة نوعية!

في مؤشرات واضحة على نية إسرائيل مواصلة عملياتها العسكرية داخل إيران، كشفت قنوات إعلام أميركية عن تلميحات مباشرة من مصادر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بأن ما جرى حتى الآن لا يمثّل سوى بداية، وأن هناك "مفاجآت إضافية في الطريق".

وفي حديث مع شبكة NBC الأميركية، قال مسؤول في الجيش الإسرائيلي إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الضربات التي استهدفت منشأتي نطنز وأصفهان النوويتين ألحقت أضرارًا جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية، مؤكدًا أن "إصلاح تلك الأضرار سيستغرق أكثر من بضعة أسابيع".

وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أكّد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن منشأة نطنز، التي تُعد القلب النابض لبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني، تعرّضت لتدمير شبه كامل، بما في ذلك بنيتها الكهربائية، مع احتمال تضرر أجهزة الطرد المركزي. كما تم تسجيل مقتل تسعة من كبار علماء البرنامج النووي الإيراني خلال الغارات.

وفي السياق نفسه، أورد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولًا أميركيًا أقرّ بمساعدة الولايات المتحدة لإسرائيل في اعتراض الهجمات الصاروخية الإيرانية، دون توضيح طبيعة هذا الدعم أو مدى التنسيق الميداني المباشر.

أما شبكة Fox News، فنقلت عن مصدر استخباراتي إسرائيلي قوله: "لدينا المزيد من المفاجآت في جعبتنا... ما رأيتموه ليس كل ما نملكه"، مضيفًا أن إيران قد تمتلك خلال عامين ما يصل إلى 8,000 صاروخ باليستي، مقارنة بـ2,000 حاليًا. وتابع: "لا يمكننا إنهاء هذه العملية ونحن نعلم أن بعد عامين سنكون أمام نفس التهديد. ما نقوم به يسير وفق الخطة، بل أفضل مما توقّعنا"، مؤكدًا أن العملية قد تنتهي خلال "أيام قليلة"، وسط تنسيق كامل مع الولايات المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن منشأة فوردو النووية، المحصّنة تحت الأرض، لا تزال قائمة ولم تُستهدف بعد، رغم أنها تُعد من أكثر المواقع حساسية. ولفت المصدر إلى أن استهداف فوردو قد يتطلب ذخائر خاصة لا تمتلكها سوى الولايات المتحدة، من بينها رؤوس متفجرة بزنة 15 طنًا. وردًا على سؤال حول قدرة إسرائيل على ضرب المنشأة دون دعم أميركي، أجاب المسؤول العسكري: "لن ندخل في التفاصيل الآن... نترك هذا السؤال بلا إجابة في هذه المرحلة".

من جهته، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في القريب العاجل، سترون مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي تحلّق فوق سماء طهران... سنضرب كل موقع وكل هدف تابع لنظام الملالي"، في رسالة مباشرة تشير إلى أن أية منشأة نووية، أو عسكرية، أو استراتيجية قد تكون ضمن بنك الأهداف المقبلة.

وختم المصدر العسكري الإسرائيلي تصريحه بالتأكيد على أن إسرائيل قد "حققت إنجازات بالغة"، وقال: "لقد دمّرنا الموقع المركزي لتخصيب اليورانيوم، وأجهزنا على فريق العلماء الذي يقود المشروع النووي... لا يمكننا أن نسمح لإيران بامتلاك 20,000 صاروخ باليستي. لهذا السبب خرجنا لنُدمّر قدراتهم قبل أن تُهددنا".

ويأتي هذا التصعيد في ظل حالة من الترقب الدولي، حيث تبدو إسرائيل عازمة على مواصلة عملياتها حتى تحقيق "تفكيك عملي لقدرات إيران الاستراتيجية"، وسط صمت رسمي إيراني نسبي.