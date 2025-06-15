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إيران تعلن تفكيك شبكات تجسس... هذا ما كان يحضر!

15
JUNE
2025
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أعلنت قوى الأمن الداخلي في إيران، اليوم الأحد، القبض على شخصين، أشارت إلى أنهم يتبعان لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

 

وقالت قوى الأمن الداخلي في بيان: "بجهود عناصر جهاز استخبارات الشرطة في محافظة ألبرز، تم القبض على اثنين من أعضاء الفريق الإرهابي التابع للموساد".

 

وأضافت "كانا يعملان داخل منزل آمن في مدينة ساوجبلاغ على تصنيع القنابل والمواد المتفجرة والفخاخ الناسفة والمعدات الإلكترونية".

 

وأشارت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، إلى أنه سوف يتم الإعلان عن المزيد من الأخبار والتصريحات للمتهمين قريبا.

 

وأمس السبت، اعتقلت السلطات الأمنية 19 شخصا في إيران بتهم توزعت بين "التعاون مع إسرائيل" و"تشويش الرأي العام"، تزامنا مع استمرار القصف بين طهران وتل أبيب منذ الجمعة الماضي.

 

وأشار مراسل روسيا اليوم إلى اعتقال 5 أشخاص في مدينة يزد وسط إيران بتهمة "تصوير أماكن حساسة والتعاون مع إسرائيل".

 

وأوقفت السلطات الإيرانية 14 شخصا في محافظة هرمزغان جنوب شرقس البلاد، بسبب إثارة الرأي العام ونشر الشائعات في مواقع التواصل دعما لإسرائیل، وذلك عبر إجراءات فنية واستخباراتية.

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