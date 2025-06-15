إيران تحدد "شرطا" لوقف الهجمات على إسرائيل

A + A -

شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل سيتوقف حين توقف الدولة العبرية هجومها على إيران المستمر منذ الجمعة.

وقال عراقجي خلال اجتماع مع دبلوماسيين أجانب نقله التلفزيون "إننا ندافع عن أنفسنا، دفاعنا مشروع تماما"، مضيفا أن "هذا الدفاع هو رد على عدوان. إن توقف العدوان، بالطبع سيتوقف ردنا أيضا".

من جانب آخر، انتقد وزير الخارجية الإيراني مجلس الأمن الدولي، متهما إياه بـ"اللامبالاة" إزاء الضربات الإسرائيلية على بلاده.

واعتبر عراقجي أن الهجوم الإسرائيلي "يقابل بلامبالاة في مجلس الأمن"، مضيفا أن الحكومات الغربية "دانت إيران بدلا من إسرائيل، رغم كونها الطرف المعتدى عليه".

ويأتي ظهور عراقجي اليوم، في الوقت الذي كان من المقرر أن يتفاوض فيه مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان، بشأن البرنامج النووي الإيراني. إلا أن المفاوضات انهارت بسبب الهجمات الإسرائيلية.