عراقجي يُحمّل أميركا مسؤولية دعم إسرائيل: إيران لن تقف مكتوفة اليدين

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أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الهجوم الإيراني على مواقع داخل إسرائيل جاء في إطار "الدفاع المشروع عن النفس"، مشددًا على أن العملية تمّت "وفق القانون الدولي".

وأوضح عراقجي، في سلسلة تصريحات نقلتها وسائل إعلام رسمية، أن "الضربة الأولى استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية فقط"، مضيفًا أن "مصفاة النفط في حيفا كانت هدفًا في الليلة الثانية من الرد الإيراني".

وأشار إلى أن "الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمراء الدولية حين قصف منشآت نووية إيرانية"، مؤكداً أن "إيران لن تقف مكتوفة اليدين أمام أي عدوان يستهدف سيادتها أو منشآتها الاستراتيجية".

ودعا وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته والتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي"، مؤكدًا أن "استمرار الصمت سيفاقم الأزمة الأمنية في المنطقة".

واتهم عراقجي الولايات المتحدة بدعم الهجمات الإسرائيلية، معتبرًا أن "هذا النوع من الاعتداء لا يمكن أن يحدث دون دعم مباشر من واشنطن"، وقال: "نعتبر أميركا شريكة في هذا التصعيد، وسنتعامل مع الموقف بناء على ذلك".

وختم قائلاً: "سندافع عن أنفسنا بكل صلابة، وشعبنا موحّد خلف قرارات قيادته في مواجهة هذا العدوان".