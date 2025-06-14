إسرائيل: أكثر من 20 قائدا عسكريا إيرانيا قتلوا في ضربات الجمعة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن ضرباته الجوية في إيران أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 20 قائدًا إيرانيًا، من بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيرانية محمد حسين باقري, على ما نقلت وكالة "فرانس برس ".

بدورها افادت وكالة "إيسنا" الإيرانية للأنباء بمقتل قائد شرطة مدينة أسدآباد في غرب إيران فضلا عن ضابط فيها في هجوم شنته مسيّرة إسرائيلية اليوم.

اما وكالة "تسنيم" للأنباء فذكرت نقلا عن الحرس الثوري انه "في أعقاب الهجوم الوحشي الذي شنه النظام الصهيوني على قاعدة الباسيج في زرندية، استشهد اثنان من عناصر الحرس الثوري الإسلامي".

اضافت الوكالة: "في هجوم وحشي شنه النظام الصهيوني، استشهد ثلاثة من أفراد الحرس الثوري الشجعان من محافظة زنجان"، مشيرة إلى أن العناصر هم حميد تومري وأكبر عزيزي وأمير خاني.