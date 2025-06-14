أمال شحادة: الصاروخ الإيرانيّ الذي سقط صباح السبت استهدف مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا

A + A -

استهدف الصاروخ الإيرانيّ، الذي سقط صباح السبت في رشون لتسيون، وادى الى مقتل إسرائيليين واصابة العشرات، مسؤولًا أمنيًّا سابقًا كبيرًا، وفق ما أكّدت مراسلة الـ LBCI أمال شحادة.

وأوضحت أنّ المسؤول يسكن على بعد مئتين وخمسين مترًا من وقوع الصاروخ ولم يصب هو وافراد عائلته.

ومنعت الرقابة العسكرية نشر اسمه فيما التفاصيل المتوفرة تشير إلى انه تبوأ عدة مناصب بينها رئاسة جهاز امنيّ مركزيّ ويشغل اليوم منصب المدير العام لإحدى شركات الطاقة المركزيّة في إسرائيل، ويُعد شخصية عامة معروفة.

وأكّد الجيش الإسرائيليّ إصابة 7 من جنوده في قاعدة عسكرية تعرضت للصواريخ الإيرانية في مركز إسرائيل.