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بيان مصري شديد اللهجة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

13
JUNE
2025
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أدانت مصر الهجمات العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم، مؤكدة متابعتها بقلق بالغ التطورات الحالية المتسارعة،
 
وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران تمثل تصعيدًا إقليميا سافرا بالغ الخطورة، وانتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدًا مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
 
وأعربت مصر عن استنكارها لهذا العمل غير المبرر و"الذي سيؤدي الى مزيد من إشعال فتيل الأزمة ويقود الي صراع أوسع في الإقليم وينتج عنه تداعيات غير مسبوقة على امن واستقرار المنطقة".
 
وشددت الخارجية المصرية على أن هذا العمل العسكري وما سينتج عنه من تداعيات "يعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ ويهدد بانزلاق المنطقة بأكملها الي حالة من الفوضى العارمة".
 
وجددت مصر تأكيدها على انه لا توجد حلول عسكرية للازمات التي تواجهها المنطقة وإنما عبر الحلول السياسية والسلمية.
 
وأكدت مصر على أن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة في المنطقة بما في ذلك إسرائيل، وإنما يتحقق ذلك فقط من خلال احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها وتحقيق العدالة وانهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
 
وشن سلاح الجو الإسرائيلي هجوما واسع النطاق على أماكن متفرقة في إيران في الساعات الأولى من اليوم (الجمعة) استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وكرمانشاه.
 
وأطلقت إسرائيل على العملية العسكرية اسم "قوة الأسد" ووصفتها بأنه "ضربة استباقية" استجابة لمعلومات استخباراتية عن تقدم إيران في برنامجها النووي، حيث زُعم أن إيران جمعت يورانيوم مخصبًا يكفي لصنع 15 سلاحًا نوويًا.
 
وشارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية.
روسيا اليوم
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