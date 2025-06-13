"الموساد أنشأت قاعدة سرية في إيران".. ماذا في التفاصيل ومَن هم "الجواسيس"؟

A + A -

أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية أنّ "الموساد أنشأت قاعدة سرية لطائرات مسيرة متفجرة في إيران"، وكشفت بالتفاصيل:

وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد أنشأت قاعدة سرية لطائرات مسيرة متفجرة في إيران من أجل العملية فجر اليوم، حسبما كشفت مصدر أمني إسرائيلي.

استخدمت الطائرات المسيرة لضرب إطلاقات الصواريخ الباليستية في قاعدة بالقرب من طهران، مما منع إيران من إطلاق قذائف على إسرائيل مع بدء الضربات هذا الصباح.

بالإضافة إلى ذلك، نشر فريق كمندوس من الموساد أنظمة أسلحة موجهة في وسط إيران، بالقرب من مواقع الدفاع الجوي الإيرانية. ضربت الأسلحة مواقع الدفاع الجوي، مما منعها من استهداف الطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

وأضافت: "أصول الموساد هم جواسيس إيرانيون. وإضافة إلى ذلك، كانت أذربيجان لها دور كبير في هذا."