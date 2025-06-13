حزن وصدمة بعد تحطم طائرة هندية متجهة إلى لندن

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تسبب حادث تحطم طائرة في الهند، أودى بحياة 290 شخصاً على الأقل، في صدمة وحزن حول العالم.

وتحطّمت الطائرة التابعة لـ«الخطوط الهندية»، التي كانت متوجّهة إلى لندن أمس، فوق مجمع سكني في منطقة أحمد آباد غرب الهند، وسط تساؤلات حول سبب الحادث الذي حدث «مباشرة بعد إقلاعها».

وفي حين تحدثت السلطات الهندية عن العثور على ناجٍ واحدٍ على الأقل، أمضت فرق الإنقاذ ساعات في انتشال الجثث، بينما عمل عناصر إطفاء وسط الحطام المتفحم للطائرة، وهي من طراز «بوينغ 787 - 8 دريملاينر»، بعدما سقطت على مبانٍ تضم مساكن لأطباء وعائلاتهم.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة لرئيسة الهند دروبادي مورمو في ضحايا حادث تحطم طائرة الركاب الهندية.