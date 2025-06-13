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شركة "فلاي دبي" الإماراتية تعلق رحلاتها إلى عدة عواصم عربية وإقليمية

13
JUNE
2025
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أعلنت شركة "فلاي دبي" اليوم الجمعة، تعليق رحلاتها المتجهة إلى عدة عواصم عربية وإقليمية، وذلك نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل.
 
وقال متحدث باسم شركة "فلاي دبي" إن بعض رحلات الشركة تأثرت نتيجة الإغلاق المؤقت للمجال الجوي فوق إيران وإسرائيل في الساعات الأولى من صباح اليوم 13 يونيو.
 
وأوضح أن الرحلات المتجهة إلى عمان، بيروت، دمشق، إيران، وإسرائيل تم تعليقها مؤقتا، كما جرى إلغاء عدد من الرحلات أو تعديل مساراتها أو إعادتها إلى وجهتها الأصلية.
 
وأكد أن الشركة تتابع الأوضاع في المنطقة عن كثب، وتجري التعديلات اللازمة على جدول الرحلات تبعا للتطورات، مشددا على أن سلامة الركاب والطاقم تظل على رأس أولويات "فلاي دبي".
 
وأشار إلى أن الشركة على تواصل مباشر مع المسافرين المتأثرة خطط سفرهم، داعيا جميع المسافرين إلى تحديث بيانات الاتصال من خلال خاصية "إدارة الحجز"، والتحقق من حالة الرحلة عبر الموقع الرسمي للشركة، للاطلاع على آخر المستجدات.
 
وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.
 
وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطيرة.
 
من جهتها توعدت إيران "بالرد الحازم" على الهجوم الإسرائيلي.
روسيا اليوم
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