living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأردن يغلق أجواءه ويحذر: لن نكون ساحة حرب لأي صراع

13
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، أن المملكة "لم ولن تسمح باختراق أجوائها ولن تكون ساحة حرب لأي صراع".
 
وأكد المومني في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن "أمن الوطن خط أحمر، وأنه لن يسمح بتعريض أمن المملكة وسلامتها وسلامة مواطنيها للخطر".
 
وأشار إلى أن الأردن يتابع التطورات الإقليمية من كثب، محذرا من تبعات التصعيد في المنطقة.
 
ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة، المجتمع الدولي إلى "الضغط على الأطراف المعنية من أجل التهدئة ومنع التصعيد".
 
كما حذر المومني من "تداول أية مقاطع مصورة مضللة أو معلومات مغلوطة"، داعيا الجميع إلى "استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
 
وفي ذات السياق، أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن، إغلاق أجواء المملكة بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للمملكة وذلك "تحسبا لأية مخاطر قد تنتج من جراء التصعيد الحاصل في المنطقة".
 
وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، هيثم مستو في تصريح صحفي، الجمعة، إن القرار يأتي التزاما بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني ومنها اتفاقية "شيكاغو" للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها.
 
وأشار مستو، إلى أن القرار يأتي ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الهيئة "خشية تأثير ما يجري على عملية الطيران والمسافرين وسلامتهما"، مبينا أنه ستتم مراجعة القرار وفقا للتطورات الجارية وتقييم مستوى المخاطر.
 
ولفت أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لإطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بالتعليق المؤقت لحركة الطيران.
 
وشنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة، هجوما على إيران في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد" الهادفة إلى "إزالة التهديد النووي الإيراني"، فيما أعلن عن حالة طوارئ في كافة أنحاء البلاد.
 
وقتل خلال الهجوم العديد من الأشخاص، بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، فيما أصيب مستشار المرشد الأعلى الإيراني، علي شمخاني، بجروح خطيرة.
 
فيما أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، العميد أبو الفضل شكارجي، أن "الرد بالمثل على الهجوم الإسرائيلي مؤكد"، مشددا على أن "الكيان الصهيوني سيدفع ثمنا باهظا".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout