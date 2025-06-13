العراق يغلق مجاله الجوي ويعلق حركة الطيران في جميع مطارات البلاد

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أعلنت وزارة النقل العراقية، فجر يوم الجمعة، عن إغلاق الأجواء العراقية ووقف حركة الطيران في جميع مطارات البلاد بعد شن إسرائيل غارات جوية على عدد من المواقع في إيران.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن وزارة النقل أمرت بإغلاق الأجواء العراقية وإيقاف حركة الطيران في جميع المطارات العراقية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف، أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، بشكل تدريجي ، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق وكذلك الطائرات التي تعبر أجواءنا".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من بدء هجوم عسكري إسرائيلي على عدد من المواقع في إيران، حيث أعلن التلفزيون الإيراني اليوم الجمعة، مقتل القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق واسعة من البلاد.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري بأن تل أبيب نفذت عملية في منطقة يتواجد فيها كبار قادة الحرس الثوري الإيراني.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران تستعد لغزو إسرائيل بريا ولهجوم من جميع الاتجاهات وأن المواجهة مع إيران وصلت إلى إلى نقطة اللاعودة.

وذكر متحدث الجيش أفيخاي أدرعي بأن "عشرات الطائرات الحربية نفذت الضربة الافتتاحية، التي استهدفت عشرات الأهداف العسكرية الإيرانية.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت في داخل إسرائيل، في إجراء وصفه الجيش بأنه "احترازي" للتحذير من احتمال إطلاق صواريخ من إيران.