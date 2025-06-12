حتى إشعار آخر.. تنبيه أمني من سفارة أميركا بإسرائيل!

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أصدرت السفارة الأميركية في إسرائيل تنبيهًا أمنيًا يمنع موظفي الحكومة الأميركية وعائلاتهم من السفر خارج تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر، مع تصاعد التوترات الإقليمية بين إسرائيل وجيرانها.

وأضافت السفارة الأميركية في بيانها، اليوم الخميس، أنها “قد تفرض قيودًا أو تمنع بشكل أكبر موظفي الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل (بما في ذلك البلدة القديمة في القدس) والضفة الغربية”.

كما ذكّرت المواطنين الأميركيين “بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني الشخصي”، مشدّدة على أن “البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة”.

وتأتي هذه القيود الجديدة، التي نُشرت، الخميس، بعد يوم من إعلان وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين عن جهود لترتيب مغادرة الموظفين غير الأساسيين من مواقع في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقًا لمسؤولين أميركيين ومصادر مطلعة على الجهود.