نتنياهو يعلن استعادة جثتي رهينتين من غزة

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، أن الجيش استعاد جثتي لرهينتين من قطاع غزة.

وقال نتنياهو إنه "في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في قطاع غزة، أعيدت جثتا اثنين من مختطفينا إلى إسرائيل".

وتعود إحدى الجثتين ليائير يعقوب، بينما لم يكشف عن اسم الرهينة الآخر.

وحسب نتنياهو، قتل الرهينتان واختطفت جثتاهما من كيبوتس نير عوز، على يد حركة الجهاد في 7 أكتوبر 2023.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نهدأ ولن نسكت حتى نعيد جميع مختطفينا إلى ديارهم، أحياء وأمواتا".

وأعلن الجيش أن الجثتين وصلتا إلى إسرائيل للتعرف عليهما في معهد أبو كبير للطب الشرعي، وأبلغت عائلاتهما.

وحسب تقديرات إسرائيلية، لا تزال حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى تحتجز في قطاع غزة حاليا 53 رهينة، يعتقد أن 20 منهم فقط على قيد الحياة.