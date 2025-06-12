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النواب الإسرائيليون يرفضون اقتراح المعارضة لحل الكنيست

12
JUNE
2025
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رفض النواب الإسرائيليون في الساعات الأولى من صباح الخميس، بأغلبية ضئيلة، اقتراح قانون قدمته المعارضة لحل الكنيست، وبالتالي تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة.
 
 
وصوت 61 نائبا من أصل 120 يتألف منهم الكنيست ضد اقتراح القانون في هذه القراءة التمهيدية، بينما أيده 53 نائبا.
 
وكانت المعارضة قدمت هذا النص في ظل انقسام الأغلبية الحكومية حول التجنيد الإجباري لليهود المتدينين، وكانت تسعى لأن تسقط الحكومة من خلال استمالة الأحزاب الدينية المتشددة المتحالفة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
 
وكان قادة المعارضة أعلنوا أنهم تقدموا بهذا النص لحل البرلمان وتنظيم انتخابات مبكرة.
 
وإثر هذه الخطوة، هددت الأحزاب الدينية المتشددة التي تشكل دعامة أساسية في حكومة نتنياهو الائتلافية بدعم حل البرلمان.
 
وقال زعماء أحزاب المعارضة في بيان مشترك، إنهم "قرروا عرض اقتراح قانون لحل الكنيست، اليوم (الأربعاء) على التصويت. اتخذ القرار بإجماع كل الأحزاب" في المعارضة.
 
وهدد حزبا "شاس" و"يهودية التوراة الموحدة" بالانضمام إلى تحرك المعارضة التي تريد انتخابات جديدة، وذلك بسبب معارضتهما قانون التجنيد الإجباري الذي يهدف خصوصا إلى إلغاء إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية.
 
ولو ضم هذان الحزبان أصواتهما إلى المعارضة لحصل اقتراح القانون على الأصوات الكافية لإقراره.
 
وفي إسرائيل، يعفى المتدينون من الخدمة العسكرية الإلزامية، إلا أن هذا الإعفاء يواجه رفضا متناميا في المجتمع الإسرائيلي بينما تتواصل الحرب في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023.
 
وبفشلها في إقرار اقتراح القانون، باتت المعارضة بحاجة الآن لأن تنتظر 6 أشهر على الأقل قبل أن تتقدم بنص آخر لحل الكنيست.
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