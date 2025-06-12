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جريمة في المغرب.. رجل يسكب الزيت الساخن على زوجته ويفر

12
JUNE
2025
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شهدت مدينة طنجة شمال المغرب، واقعة أثارت استنفاراً أمنياً واسعاً، إذ أقدم رجل، مساء أمس الثلاثاء، على سكب الزيت الساخن على زوجته عمداً داخل المنزل ثم لاذ بالفرار.
 
وتعرضت السيدة في عقدها الثالث لحروق من الدرجة الثالثة، وتم نقلها للمستشفى الجامعي بالمدينة، غير أنها توفيت متأثرة بحروقها البليغة.
 
فيما رجحت التحقيقات الأولية أن الجريمة ناتجة عن "خلافات زوجية".
 
اعتقال وتحقيق
وتمكنت السلطات الأمنية من توقيف المشتبه به اليوم الأربعاء، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة للتحقيق معه في ملابسات القضية.
 
كما أفادت مصادر محلية أن الفرقة الجنائية التابعة لولاية أمن طنجة تواصل تحقيقاتها المعمقة لكشف ظروف وملابسات الجريمة، وتحديد ما إذا كانت هناك سوابق في العنف الأسري، أو دوافع حفزت المشتبه فيه لارتكاب الجريمة.
 
الواقعة أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط الرأي العام المغربي، حيث أعرب العديد من المواطنين والجمعيات عن قلقهم من تصاعد حالات العنف الزوجي في السنوات الأخيرة.
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