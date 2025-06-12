نائب "أبو شباب": سنلاحق عناصر "حماس" ونشكل حكومة شمال رفح

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تحدث غسان دهيني نائب ياسر أبو شباب قائد ما يعرف بـ"القوات الشعبية" في رفح عن رؤية قواته للمستقبل، وفصّل أنشطتها في الأيام الأخيرة ضد حركة "حماس".

وشدد دهيني في حديث لقناة i24 news الإسرائيلية على ما أسماه أهمية "ملاحقة المجرمين وحماية ممتلكات سكان القطاع، بالإضافة إلى ضمان ذلك بالقضاء على هذه العناصر".

وعن الهجوم الأول الذي نفذه أفراد من القوات الخاصة التابعة للمجموعة، والذي قُتل خلاله عدد من عناصر شرطة "حماس الخاصة"، قال الديهني: "إنهم قذرون - سنواصل ضربهم ولن نتراجع. استخدمنا أيضًا قذائف آر بي جي ضدهم ولن نتوقف، هذه هي الطريقة لحماية سكان قطاع غزة. لاحقًا، سنشكل أيضا حكومة محلية شمال رفح".

يذكر أن أبو شباب ظهر سابقاً في تسجيل مصور أكد فيه أن قواته تسيطر على مناطق "تحررت من حماس"، وأنهم يعملون بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لتوزيع المساعدات وحماية المدنيين. وبرّر وجود قواته في مناطق تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي بأنه "ليس خياراً، بل فرضته الظروف".