مصادر مصرية: مقترح ويتكوف الجديد يفتقر لضمانات إجبار إسرائيل على وقف الحرب على غزة

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قالت مصادر مصرية لصحيفة "الأخبار" اللبنانية إن المقترح الجديد الذي قدمه المبعوث الأمريكي يتضمن تعديلات على جزء من مطالب "حماس"، لكنه يفتقر إلى ضمانات إجبار إسرائيل على وقف الحرب.

وبحسب المصادر، فإنّ المقترح المعدّل الذي تُناقَش تفاصيله حالياً ويحظى بمتابعة دقيقة من الدوحة، يتضمّن تعديلات تبدو وكأنها تستجيب إلى بعض مطالب "حماس"، غير أنّها تفتقر إلى أي ضمانات حقيقية لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، ولو مؤقّتاً.

ووفق المصادر نفسها، فإن "المقترح يفتقر إلى الجدية اللازمة لعقد اتفاق طويل الأمد، ويبدو أشبه بمناورة سياسية".

وفي تفاصيل ما يتضمّنه، أفادت القناة 13 العبرية بأنه "ينص على إطلاق سراح 8 أسرى أحياء في اليوم الأول واثنين في اليوم الأخير، كما ينصّ على إطلاق سراح الجثث على 3 دفعات، ووقف إطلاق نار لمدّة 60 يوما، على أن تجري أثناء هذه المدّة مفاوضات حول إنهاء الحرب، مع ضمانات شخصية من ويتكوف وترامب باستمرار وقف إطلاق النار".