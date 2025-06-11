الكويت.. رفع اسم داعية شهير من قائمة الإرهاب الدولية

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كشف مصدر دبلوماسي كويتي أنه تم رفع اسم الداعية حجاج العجمي رسميا من قائمة الإرهاب الدولية بعد جهود متواصلة من عدة وزاء في البلاد.

وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أنه تم رفع اسم العجمي من قائمة الإرهاب بعد جهود متواصلة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان.

وأضاف أن وزارة الخارجية الكويتية تساعد من يتقدم بكتاب إلى أمير المظالم ويثبت أنه تغير سلوكه ونادم وحريص على عدم العودة إلى ما كان عليه لإقناع أمير المظالم برفع الأسماء من قائمة الإرهاب الدولية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم استكمال إجراءات براءة العجمي برفع منع السفر واستخراج الجواز وفتح حساب بنكي له.

وأوضح أن 7 كويتيين ما زالوا في قائمة الإرهاب الدولية وأن وزارة الخارجية ستساعد من يتقدم بكتاب لأمير المظالم يؤكد تغيره وندمه وعدم عودته إلى سلوكه السابق.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" أعلنت إزالة اسم المواطن الكويتي حجاج العجمي من قائمة العقوبات الخاصة بهذين التنظيمين المصنفين أمميا ككيانين إرهابيين.

من جهته، أشاد وزير الخارجية عبدالله اليحيا بنجاح جهود الكويت في شطب اسم العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، قائلا "نبارك لحجاج".

وفي نهاية مايو 2024 اعترف الداعية الكويتي حجاج العجمي خلال ندوة "هل أنت إرهابي" بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية، بأنه أخطأ "لأنه عمل خارج الإطار الرسمي، وقام بالتواصل مع الجماعات المتطرفة".

وقال "أبلغت وزارة الخارجية بأنني ورقة بيضاء، ولكم الحق في أن تشترطوا ما هي السبل للخلاص مما وقعنا فيه".