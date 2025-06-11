living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الكويت.. رفع اسم داعية شهير من قائمة الإرهاب الدولية

11
JUNE
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف مصدر دبلوماسي كويتي أنه تم رفع اسم الداعية حجاج العجمي رسميا من قائمة الإرهاب الدولية بعد جهود متواصلة من عدة وزاء في البلاد.
 
وأكد المصدر لصحيفة "القبس" أنه تم رفع اسم العجمي من قائمة الإرهاب بعد جهود متواصلة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ومساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان.
 
وأضاف أن وزارة الخارجية الكويتية تساعد من يتقدم بكتاب إلى أمير المظالم ويثبت أنه تغير سلوكه ونادم وحريص على عدم العودة إلى ما كان عليه لإقناع أمير المظالم برفع الأسماء من قائمة الإرهاب الدولية.
 
وأشار المصدر إلى أنه سيتم استكمال إجراءات براءة العجمي برفع منع السفر واستخراج الجواز وفتح حساب بنكي له.
 
وأوضح أن 7 كويتيين ما زالوا في قائمة الإرهاب الدولية وأن وزارة الخارجية ستساعد من يتقدم بكتاب لأمير المظالم يؤكد تغيره وندمه وعدم عودته إلى سلوكه السابق.
 
وفي ذات السياق ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والمعنية بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" أعلنت إزالة اسم المواطن الكويتي حجاج العجمي من قائمة العقوبات الخاصة بهذين التنظيمين المصنفين أمميا ككيانين إرهابيين.
 
من جهته، أشاد وزير الخارجية عبدالله اليحيا بنجاح جهود الكويت في شطب اسم العجمي من قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب، قائلا "نبارك لحجاج".
 
وفي نهاية مايو 2024 اعترف الداعية الكويتي حجاج العجمي خلال ندوة "هل أنت إرهابي" بالتعاون مع وزارة الخارجية الكويتية، بأنه أخطأ "لأنه عمل خارج الإطار الرسمي، وقام بالتواصل مع الجماعات المتطرفة".
 
وقال "أبلغت وزارة الخارجية بأنني ورقة بيضاء، ولكم الحق في أن تشترطوا ما هي السبل للخلاص مما وقعنا فيه".
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout