بعد تسمم 42 شخصاً.. إغلاق مطعم وتوقيف مالكه

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بعد إصابة عشرات المواطنين المصريين بالتسمم، أغلقت السلطات اليوم الثلاثاء مطعماً شهيراً بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

كما ألقت الأجهزة الأمنية في مركز ملوي في المنيا القبض على صاحب المطعم بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين تفيد بتسممهم إثر تناولهم وجبات من المطعم أمس.

النيابة تحقق

من جهتها، أعلنت مديرية الصحة أن عدد المصابين وصل إلى 42، مضيفة أن جميعهم ظهرت عليهم أعراض مشابهة مثل آلام شديدة في البطن وقيء.

وكشفت مديرية الصحة أن فريقاً وقائياً توجه إلى المطعم واتخذ كافة الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك سحب عينات من الأطعمة لتحليلها بالمعامل المركزية في وزارة الصحة، وتحرير عدد من المحاضر الرسمية لضمان محاسبة المسؤولين عن الواقعة.

كما ختمت مؤكدة أنها تتابع عن كثب تطورات الحالة الصحية للمصابين وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي والنفسي لهم ولذويهم. فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.