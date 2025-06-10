العثور على 10 جثث على شاطئ البحر في شمال غرب مصر

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أفادت مصادر طبية مصرية، الإثنين، بالعثور على 10 جثث ملقاة على شاطئ البحر بمحافظة مطروح في شمال غرب البلاد.

وذكرت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ، أن من بين الضحايا مواطنا ليبيا وآخر سودانيا، في حين تبين أن الجثامين الثمانية الأخرى تعود لمواطنين مصريين ينتمون إلى محافظة أسيوط.

وأشارت إلى أنه تم نقل جميع الجثث إلى مستشفى مطروح العام، ووُضعت تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هويات الضحايا بدقة.

وأكدت المصادر أن الضحايا كانوا على متن مركب يقل مهاجرين انطلق من أحد الشواطئ الواقعة شرق ليبيا، وتحديدا من مناطق تقع بين مساعد ودرنة وهي معروفة بنشاط مهربي البشر.

وأشارت إلى أن الجهات الطبية أخطرت الأجهزة الأمنية، التي شكلت فرقا للبحث والتحقيق بالتنسيق مع مديرية الصحة، لتحديد أسباب الوفاة.