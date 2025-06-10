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ماكرون: الحصار المفروض على دخول المساعدات إلى غزة "فاضح"

10
JUNE
2025
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الإثنين، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه أمر "فاضح"، داعيا مجددا إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن وإعادة فتح المعابر.
 
وأبرز ماكرون أن فرنسا "متيقظة... وتقف إلى جانب جميع مواطنيها عندما يكونون في خطر"، بعد اعتراض القوات الإسرائيلية سفينة تقل ناشطين مؤيدين للفلسطينيين، بينهم ستة فرنسيين فجر الإثنين.
 
وأكد أن فرنسا "أوصلت كل الرسائل" إلى إسرائيل لضمان حماية الناشطين و"تمكينهم من العودة إلى الأراضي الفرنسية".
 
وكانت القوات الإسرائيلية قد أوقفت قارب المساعدات لدى توجهه إلى قطاع غزة وحولت مساره إلى إسرائيل.
 
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يخت السيلفي الخاص بالمشاهير يتجه بأمان إلى شواطئ إسرائيل، ومن المتوقع أن يعود الركاب إلى أوطانهم".
 
وتابعت أن المساعدات الإنسانية على متن السفينة سيتم نقلها إلى غزة عبر القنوات المعمول بها.
 
وفي وقت لاحق، كشفت تقارير محلية أن سفينة المساعدات وصلت إلى ميناء أسدود.
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