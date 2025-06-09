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"طيران الخليج" تكشف ملابسات الهبوط الاضطراري بمطار الكويت

9
JUNE
2025
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أكدت شركة طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، أن الرحلة رقم GF213 المتجهة من البحرين إلى دولة الكويت، يوم الأحد، شهدت حالة اضطراب من قبل أحد المسافرين، استدعت اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والاحترازية، وفق الأنظمة المعتمدة.
 
وأوضحت الشركة أنه تم التعامل مع الحالة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة في دولة الكويت، حيث جرى احتجاز الراكب المعني من قبل شرطة المطار لدى هبوط الطائرة في مطار الكويت الدولي، وتم إنزال جميع الركاب بسلام.
 
 وأعربت "طيران الخليج" عن أسفها لأي إزعاج قد يكون تعرض له الركاب، مؤكدة أن سلامة المسافرين والطاقم تظل على رأس أولوياتها، ومثمنة في الوقت ذاته تعاون السلطات الكويتية واحترافيتها العالية في الاستجابة للموقف بما يضمن أعلى معايير الأمن والسلامة.
 
وكانت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت قد أعلنت، يوم الأحد، أن طائرة تابعة لطيران الخليج، كانت في طريقها إلى البلاد ضمن الرحلة المجدولة رقم GF213، هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي، بعد تلقي بلاغ يفيد بوجود قنبلة على متنها.
 
وقالت الإدارة في بيان رسمي، إنه فور تلقي البلاغ، تم تفعيل الإجراءات والبروتوكولات الأمنية المعتمدة بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، حيث جرى إنزال جميع الركاب بسلام، دون تسجيل أي إصابات أو تأثيرات سلبية.
 
وأكد المتحدث الرسمي للإدارة، عبدالله الراجحي، أن "الركاب نُقلوا إلى صالة منعزلة وهم جميعا في صحة جيدة"، مشيرا إلى أن الإجراءات الأمنية ما زالت مستمرة للتأكد من سلامة الطائرة وخلوها من أي تهديد محتمل.
 
وأوضح الراجحي أن حركة الملاحة في مطار الكويت الدولي لم تتأثر، وأن الرحلات المجدولة تسير بشكل طبيعي، مضيفا أنه تم التحفظ على الشخص المتسبب في البلاغ ويجري اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.
 
واختتم البيان بالإشادة بتعاون الجهات الأمنية والطواقم المعنية، مؤكدا التزام الكويت الدائم بضمان أعلى معايير الأمن والسلامة في مجال الطيران المدني.
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