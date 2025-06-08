العثور على جثة الشهيد "السنوار"!

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قال الجيش الإسرائيلي إن كبار مسؤولي "حماس" كانوا متواجدين في المجمع الواقع أسفل المستشفى الأوروبي، حيث كانوا يديرون عمليات الحركة.

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" باكتمال عملية التعرف على جثة قائد "حماس" في غزة محمد السنوار، وهو الشقيق الاصغر ليحيى السنوار.

وقال الجيش الإسرائيلي إن كبار مسؤولي "حماس" كانوا متواجدين في المجمع الواقع أسفل المستشفى الأوروبي، حيث كانوا يديرون عمليات الحركة.

وذكر الجيش أنه تم فحص هويات جثث مسؤولين من حركة "حماس" الذين تم انتشالهم من هناك، وظهرت صباح اليوم عملية التعرف النهائية على الجثة، وإحداها جثة محمد السنوار.

ونشر الجيش الإسرائيلي أمس أول وثيقة من المجمع الذي انتُشلت منه جثة محمد السنوار. وتُظهر اللقطات البنية التحتية تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس، والتي تضم مجمع قيادة وتحكم أدار منه كبار قادة "حماس" القتال.

وبدأت العملية في المستشفى مساء الأربعاء الماضي، تحت غطاء من طائرات سلاح الجو. وقد تم إخلاء النزلاء في المستشفى مسبقًا.