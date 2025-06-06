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مقتل زوجة عميد سابق في نظام الأسد على يد ابنها.. من هي هند زهر الدين؟

6
JUNE
2025
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي السورية خلال الساعات الماضية أنباءً صادمة عن مقتل هند زهر الدين، أرملة العميد السابق في الحرس الجمهوري التابع للنظام السوري، عصام زهر الدين، المعروف بلقب “الفرعون”. ووفقاً لما تم تداوله، فإن الجريمة وقعت على يد ابنها “يعرب”، وذلك إثر خلاف عائلي لم تتضح تفاصيله الكاملة بعد.
 
مصادر محلية من محافظة السويداء، مسقط رأس العائلة، أفادت بأن الخلاف بين الأم والابن تصاعد في الأيام الأخيرة، وسط توتر داخلي في العائلة بعد انتشار مقاطع فيديو وصور وُصفت بـ”الفاضحة”، يُعتقد أنها تخص أحد أفراد العائلة، ما أدى إلى حالة من الاحتقان الشديد انتهت بوقوع الجريمة.
 
وبينما تداول البعض رواية الخلاف الشخصي كدافع للجريمة، لم تستبعد جهات أخرى أن تكون القضية أكثر تعقيداً، خصوصاً أنها تأتي بعد أيام فقط على حادثة إحراق ضريح عصام زهر الدين في السويداء من قبل مجهولين، وهي الحادثة التي أثارت بدورها جدلاً واسعاً، نظراً لما يحمله الضريح من رمزية لدى الموالين للنظام.
 
يُشار إلى أن عصام زهر الدين، الذي وُلد عام 1961 في محافظة السويداء، كان أحد أبرز الضباط في الحرس الجمهوري، وذاع صيته خلال سنوات الحرب السورية، خصوصاً بعد قيادته عمليات النظام في مدينة حمص، ثم في محافظة دير الزور. وكان معروفاً بأسلوبه العنيف وتصريحاته المثيرة للجدل ضد المعارضين، ما أكسبه شهرة واسعة بين مؤيدي النظام وخصومة شرسة من معارضيه.
 
في عام 2017، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية مقتله بانفجار لغم في دير الزور، غير أن العديد من التقارير والناشطين رجّحوا حينها أنه تعرّض للتصفية من داخل النظام نفسه، في إطار عمليات “تنظيف” طالت ضباطاً بارزين كانوا على دراية بتفاصيل دقيقة عن مراحل الحرب والجرائم التي ارتُكبت خلالها.
 
تسلسل الأحداث الأخيرة – من حرق الضريح إلى مقتل زوجته على يد ابنهما – يعيد إلى الواجهة التساؤلات حول مصير عائلة زهر الدين ودورها السابق، كما يفتح باب الشكوك مجدداً حول من يقف خلف هذه التطورات، في ظل صمت رسمي وتكتم إعلامي شديدين داخل مناطق سيطرة النظام.
 
التحقيقات، إن وُجدت، لم تُعلَن حتى اللحظة، ما يزيد من الغموض حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كانت فعلاً ذات طابع شخصي أم تتجاوز ذلك إلى أبعاد أمنية أعمق.
 
 
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