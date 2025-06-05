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الولايات المتحدة تعلن اعتقال "قيادي داعشي"

5
JUNE
2025
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أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، اعتقال "قيادي" في تنظيم داعش خلال عمليات نفذتها نهاية مايو في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي ضد التنظيم المتشدد.
 
وقالت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم) على إكس إن الجيش الأميركي شارك في 6 عمليات، 5 في العراق وواحدة في سوريا، أسفرت عن مقتل متشددين واعتقال شخصين "بينهما قيادي في تنظيم داعش" في العراق، دون تحديد هويته.
 
وأضاف أن هذه العمليات نفذها شركاء الولايات المتحدة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يقودها الأكراد، والجيش العراقي.
 
وكان التنظيم المتطرف سيطر عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق المجاور، وأعلن إقامة "الخلافة الإسلامية" حتى دحره من العراق عام 2017، ثم من سوريا عام 2019.
 
وفي العراق، تواصل خلايا متشددة مهاجمة الجيش والشرطة بشكل متقطع، لكن هذه الهجمات تتراجع وتيرتها وتنفّذ بشكل رئيسي في مناطق ريفية ونائية.
 
وهناك خلايا مماثلة نشطة في سوريا أيضا حيث تستهدف خصوصا القوات التي يقودها الأكراد في شمال شرق البلاد.
 
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي التقى أخيرا الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية إلى "مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة صعود تنظيم داعش".
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