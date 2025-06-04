تحذير إسرائيلي من وقوع الرهائن بأيدي منشقين عن حماس

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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت نقلا عن مسؤولين إسرائيليين عن تخوفهم على مصير الرهائن لدى حركة حماس، وأن يقعوا في أيدي منشقين عن حماس.

وفي حين وصلت المفاوضات إلى طريقٍ مسدود، أعرب مسؤولون أمنيون أسرائيليون عن قلقهم لعائلات الرهائن من الفوضى التي ستؤدي إلى فقدان حركة حماس السيطرة على القطاع وتشديد شروط الإفراج.

وقال مصدر آمني آخر : "حتى لو اندلعت ثوراتٌ، فلن تنهار قيادة حماس".

وذكرت الصحيفة أ المسؤليين الإسرائيليين خلصوا إلى ضرورة الدفع نحو التوصل إلى اتفاق مع حماس في أقرب وقت "وقبل فوات الأوان".

ويخشى جهاز الأمن الإسرائيلي، وفق الصحيفة، من أن تقرر عناصر في قيادة حماس الانشقاق وأخذ رهائن معها كورقة مساومة مستقبلية، ومن انشقاق بعض العناصر في قيادة الحركة لأن هذا سيجعل مفاوضات الرهائن أصعب ومع جهات عدة، وفق الصحيفة العبرية.

وأبلغ مسؤولون أمنيون عائلات الرهائن بوجود قلق من أنه في حال انهيار حركة حماس وفقدانها السيطرة على القطاع سيقع الرهائن في أيدي الميليشيات المسلحة"، على ما أفاد المصدر.