مؤسسة غزة الإنسانية: لن نوزع مساعدات اليوم ونبحث تعزيز الأمن

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قال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة إن المؤسسة لن توزع أي مساعدات اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تبحث فيه مع الجيش الإسرائيلي تعزيز التدابير الأمنية خارج محيط مواقع المؤسسة.

وتأتي هذه الخطوة بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار بالقرب من موقع لتوزيع المساعدات الغذائية تابع لمؤسسة غزة الإنسانية يوم الثلاثاء.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن 27 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 150 آخرين جرّاء إطلاق النار.

وحذر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة من التوجه إلى مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية يوم الأربعاء.

وذكر المتحدث على منصة إكس: "يحظر الانتقال الأربعاء عبر الطرقات المؤدية إلى مراكز التوزيع التي تعتبر مناطق قتال ويُمنع منعا باتا الدخول إلى مناطق مراكز التوزيع".

وأضاف أن السبب في ذلك يرجع إلى "أعمال التحديث والتنظيم وتحسين الكفاءة".

ودعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى تحقيق عاجل في مقتل عدد من المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات غذائية في قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، بأنه "من غير المقبول أن يجبر المدنيون على المخاطرة بحياتهم ويفقدوها لمجرد السعي للحصول على الطعام".

وأكد دوجاريك أن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، يواصل الدعوة إلى فتح تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث، ومحاسبة المسؤولين عنها"، مشددا على ضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.