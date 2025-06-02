مسؤول إسرائيلي: سنكون مستعدين للتفاوض عندما تقبل حماس الواقع

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قال مسؤول إسرائيلي بارز، الأحد، إن إسرائيل "ستكون مستعدة للتفاوض عندما تتقبل حركة حماس الواقع".

وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن "يجب أن تفهم حماس أن عليها قبول خطة ويتكوف"، في إشارة إلى آخر مقترحات المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأضاف المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه: "الآن يهاجم الجيش الإسرائيلي، ويتم توزيع الإمدادات بشكل مختلف، والولايات المتحدة تُلح".

وتابع: "سنكون مستعدين للمفاوضات عندما تتقبل حماس الواقع".

وكانت حماس أعلنت السبت أنها قدمت "ردا إيجابيا" على مقترح ويتكوف، مطالبة بضمانات قوية أن إسرائيل لن تعود للحرب بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار المقترحة التي تبلغ 60 يوما.

لكن مبعوث الولايات المتحدة اعتبر رد الحركة "غير مقبول إطلاقا".

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "على حماس أن تقبل بالاقتراح الذي قدمناه كأساس لإجراء مفاوضات يمكن ان نبدأها اعتبارا من الأسبوع المقبل".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا إن رد حماس "أعاد العملية إلى الوراء".

في المقابل، انتقد أحد قادة حركة حماس الأميركيين، بسبب "تراجعهم عما تم الاتفاق عليه سابقا".

وفي نهاية مايو الماضي، ربط نتنياهو إنهاء الحرب بـ"نفي حماس ونزع السلاح" في قطاع غزة، وهو ما رفضته الحركة التي تولت حكم القطاع عام 2007.