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3 قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غربي رفح

2
JUNE
2025
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاثنين، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 35 آخرين بجروح قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية غربي رفح.
 
 
كذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل 4 أشخاص، بينهم طفلة، وإصابة العشرات جراء القصف الإسرائيلي لمنطقة مواصي خان يونس.
 
 
وأوضحت أن القصف الإسرائيلي استهدف، مساء الأحد، خيام النازحين في محيط صالة "دريم" بمواصي خان يونس، جنوب قطاع غزة.
 
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت القوات الإسرائيلية هجوما واسع النطاق على قطاع غزة أسفر عن مقتل 54,418 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء.
 
كما أسفر الهجوم الإسرائيلي الشامل عن إصابة 124,190 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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