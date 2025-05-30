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سوريا.. أول هجوم لـ"داعش" منذ سقوط الأسد

30
MAY
2025
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تبنى تنظيم "داعش"، الخميس، أول هجوم له ضد القوات الحكومية السورية الجديدة منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وموقع "سايت" الذي يتتبع نشاط الجماعات المتطرفة.
 
ونقل موقع "سايت" بيانا لتنظيم "داعش"، يعلن فيه تفجير "عبوة ناسفة زرعها جنود الخلافة مسبقا على آلية للنظام السوري المرتد"، في محافظة السويداء جنوبي سوريا.
 
وقال الموقع والمرصد إنه أول هجوم يتبناه تنظيم "داعش" ضد قوات الحكومة السورية الجديدة.
 
وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن شخصا قتل وأصيب 3 من عناصر الفرقة 70 في الجيش السوري الجديد، بعد تعرض دوريتهم لتفجير لغم عن بعد، الأربعاء.
 
وأشار إلى أن الشخص الذي قتل "كان مرافقا لدورية الاستطلاع".
 
وبعد سيطرته على مناطق واسعة من سوريا والعراق عام 2014، مني تنظيم "داعش" في سوريا عام 2019 بالهزيمة، لكنه حافظ على وجوده بشكل رئيسي في مناطق البادية الشاسعة في البلاد.
 
إلا أن الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد إطاحة الأسد في ديسمبر، كانت نادرة.
 
مع ذلك، واصل التنظيم تنفيذ هجمات ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
 
وأعلنت السلطات السورية هذا الأسبوع أنها ألقت القبض على أعضاء خلية تابعة لتنظيم "داعش" قرب دمشق، واتهمتهم بالتحضير لهجمات.
 
وشهدت عملية أخرى للقوات الحكومية في مدينة حلب هذا الشهر مقتل عنصر من الأمن العام و3 أعضاء في تنظيم "داعش".
 
وخلال اجتماع مع الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض هذا الشهر، دعاه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى "مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة ظهور تنظيم داعش"، بحسب البيت الأبيض.
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