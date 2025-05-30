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نتنياهو يخضع لفحص طبي.. ووزير العدل يحل محله مؤقتا

30
MAY
2025
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أنه سيخضع لـ"فحص طبي روتيني"، الجمعة.
 
ومن المقرر أن يعين مجلس الوزراء وزير العدل ياريف ليفين قائما بأعمال رئيس الوزراء خلال فترة الفحص، وفقا لمكتب نتنياهو.
 
وفي يناير الماضي، خضع رئيس وزراء إسرائيل صاحب الـ76 عاما، لجراحة لاستئصال البروستاتا.
 
وفي مارس 2024، أجريت له عملية جراحية أخرى لعلاج فتق، كما أنه تغيب عن العمل لعدة أيام بعد إصابته بالإنفلونزا في الشهر ذاته.
 
أما في عام 2023، فخضع نتنياهو لجراحة لتركيب جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد إصابته بانسداد قلبي عابر.
 
وأجريت العملية الجراحية بعد أسبوع من دخوله المستشفى بسبب ما وصفه آنذاك بالجفاف.
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