living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غزة.. مقتل 10 في جباليا بقصف إسرائيلي

30
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بمقتل 10 فلسطينيين جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.
 
 
وبحسب المصادر ذاتها، استهدفت الغارات الإسرائيلية، مناطق واسعة في شمال القطاع وجنوبه، من بينها بلدة جباليا البلد، ومدينة رفح جنوبي القطاع، إضافة إلى منطقة المواصي وبلدة القرارة في خان يونس.
 
كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ارتفاع عدد القتلى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إلى أكثر من 75 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى.
 
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أصدر مساء أمس، أوامر إخلاء جديدة تطالب جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في جباليا البلد والعطاطرة والشجاعية والدرج والزيتون، بمغادرة مواقعهم فورا والتوجه غربا.
 
وقال الجيش، إن قواته ستعمل على توسيع النشاط الهجومي في المناطق المذكورة، مؤكدا أنها تُعد مواقع قتال خطيرة.
 
ووفق مصادر محلية، فإن أوامر الإخلاء تشمل المواطنين المقيمين في منازلهم أو الخيام، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الهجمات الإسرائيلية شمال قطاع غزة وشرق مدينة غزة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout