إسرائيل: إنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة يمنع قيام دولة فلسطين

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أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن الوزراء وافقوا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل إقامة تجمعات سكنية جديدة وإضفاء الشرعية على عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية.

ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان لها، تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن هذه المستوطنات ستُعزز "السيطرة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وستمنع "قيام دولة فلسطينية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي تايمز أوف إسرائيل".

وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن "هذا يوم عظيم لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، مضيفاً: "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".

من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن هذه الخطوة "ستعزز قبضتنا على الأرض وتشكل رداً حاسماً على الإرهاب الفلسطيني".

من جهتها، قالت القناة 14 الإسرائيلية إنه سيتم إنشاء 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود مع الأردن.

ونقلت عن الوزير كاتس قوله إن "الاستيطان في الضفة يشكل درعاً دفاعياً للتجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل".

وقال مسؤولون إسرائيليون إن اعتماد خطة 22 مستوطنة جديدة "يعني عمليا ورسميا إلغاء قانون فك الارتباط في الضفة الغربية".