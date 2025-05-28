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نتنياهو ردا على "التجويع": لا يوجد "هزيل واحد" في غزة

28
MAY
2025
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رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهام إسرائيل باستخدام التجويع سلاح حرب في قطاع غزة.
 
وخلال خطاب ألقاه باللغة الإنجليزية في وزارة الخارجية، الثلاثاء، قال نتنياهو: "لا ترى أحدا، ولا واحدا، هزيلا منذ بداية الحرب وحتى اليوم".
 
ودافع عن خطة توزيع المساعدات في غزة المدعومة من الولايات المتحدة، التي بدأت عملياتها في وقت سابق من الثلاثاء، واصفا إياها بـ"أداة حاسمة لإضعاف حماس".
 
وفي معرض حديثه عن الحادث التي اجتاح فيه آلاف الغزيين لفترة وجيزة أحد مواقع توزيع المساعدات جنوبي القطاع، أقر نتنياهو أنه "كان هناك فقدان مؤقت للسيطرة"، لكن "لحسن الحظ استعدنا السيطرة. سنضع المزيد من هذه المواقع".
 
وقال إن المبادرة "تهدف إلى جعل عناصر حماس مثل السمك بلا ماء، من خلال تركهم من دون أداة الحكم التي يستخدمونها، وهي في الأساس المساعدات الإنسانية التي ينهبونها"، وهي تهمة طالما نفتها الحركة.
 
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي: "منذ اليوم الأول، أو الأيام الأولى للحرب، قررنا اتباع سياسة: نحن نستهدف حماس لا السكان المدنيين".
 
وقال إن "إسرائيل التزمت بهذا عبر اتخاذ إجراءات للسماح للمدنيين بإخلاء مناطق القتال وتزويدهم بالمتطلبات الأساسية: الغذاء والماء والدواء. هذا ما يقتضيه القانون الدولي والمنطق السليم".
 
ولم يتطرق نتنياهو لأكثر من شهرين، من 2 مارس الماضي حتى هذا الأسبوع، حيث أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات بأنواعها إلى قطاع غزة.
 
وقال إنه "لا يوجد دليل على سوء التغذية في قطاع غزة. لا ترى أحدا، ولا واحدا، هزيلا منذ بداية الحرب وحتى اليوم".
 
ومنذ أسابيع تحذر منظمات دولية ومؤسسات إغاثة من مجاعة وشيكة في غزة، مما وضع حكومة نتنياهو تحت ضغط كبير.
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