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الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق في معركة "كرم أبو سالم"

28
MAY
2025
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نشر الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيق بشأن معركة "كرم أبو سالم"، في السابع من أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الجيش فشل في مهمة الدفاع عن المنطقة.
 
وبحسب نتائج التحقيق، فقد تخلى الجيش الإسرائيلي عن مستوطني "الكيبوتس" وجنود "الناحال" الذين كانوا فيه خلال هجوم حماس، كما فشل في مهمة حماية "الكيبوتس".
 
 
وبحسب التحقيق، فقد انهار نظام القيادة والسيطرة بعد سقوط قائد اللواء الجنوبي، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
 
وأشار التحقيق إلى أن المقاتلين الفلسطينيين تمكنوا من فتح 11 ثغرة في السياج، وأنه خلال الهجوم على كيبوتس كرم أبو سالم قتل 6 عناصر أمن وجرح 11 آخرون
 
 ولم يتناول التحقيق بشكل مباشر الفترة الزمنية التي مضت من لحظة تسلل مقاتلي حماس من السياج دون مقاومة، ولا حجم الأسلحة المستخدمة، ولا الفجوة في الجاهزية بين المقاتلين وعناصر الجيش وأفراد وحدة الطوارئ.
 
وبحسب التحقيق، مروحيتان قتاليتان فقط عملتا في المنطقة، وفي إحدى الحالات، اضطر طيار إلى تلقي توجيهات عبر الهاتف من مسؤول الأمن المدني.
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