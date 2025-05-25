الجيش الإسرائيلي يستعد لتوسيع عملياته البرية

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي نشر كافة ألوية المشاة والمدرعات التابعة له في قطاع غزة.

وأضافت مصادر إسرائيلية بأن القوات تضم وحدات من عدة ألوية منها المظليين وغولاني، وقوات كوماندوز، وكفير، وناحال، واللواء السابع، واللواء 188، واللواء 401، إضافة إلى أعداد من جنود الاحتياط.

وأشارت إلى أن تلك القوات تتمركز في قطاع غزة في ضوء الاستعدادات لتصعيد آخر للعمليات القتالية في غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق عن وجود 5 فرق في غزة، يبلغ قوامها عشرات الآلاف من الجنود.

على الصعيد الميداني، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 52 فلسطينيا منذ فجر السبت إثر غارات إسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية ونسف مبانٍ في خان يونس ورفح جنوبي القطاع.

وسقط قتيل و11 جريحا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين قرب النصيرات وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اليوم الأحد، قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن 5 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون فجر اليوم، بقصف إسرائيلي على محل تجاري في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في القطاع منذ فجر السبت إلى 52.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على شمال بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي هذا فيما أفاد مستشفى العودة شمالي غزة، بأن المنطقة المحيطة به تشهد إطلاق نار كثيف من قبل الآليات الإسرائيلية، ما يهدد سلامة المرضى والطواقم الطبية ويُفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

كما أطلقت المروحيات النار على مناطق متفرقة في بيت لاهيا وشمال شرق جباليا، شمالي القطاع، بالتزامن مع استمرار قصف مدفعي للمنطقة.