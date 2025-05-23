تربطه "علاقة سرية" بسارة.. كيف تغير موقف نتنياهو من رئيس الشاباك الجديد؟

A + A -

كشفت وسائل إعلام عبرية نقاطا مثيرة في ملف الجنرال ديفيد زيني، الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيينه كرئيس للشاباك، ومنها اتجاهه الديني الذي وُصف بالخطير، إضافة إلى هجومه على الحكومة والجيش بعد ساعات من هجوم 7 أكتوبر، وعدم وجود أي خلفية مخابراتية في سيرته الذاتية، مع علاقته السرية بسارة نتنياهو.

والمفاجأة أن نتنياهو كان قد رفض ترشيح زيني لمنصب سكرتيره العسكري، وفق موقعي "واي نت" و"بحداري حريديم"، الذي قال إنه "مسيحاني أكثر من اللزوم" وفق تعبيره.

ووفق وسائل الإعلام العبرية، فجأة، تغير موقف رئيس الوزراء منه وأعلن اختيار زيني لرئاسة جهاز الأمن العام "الشاباك"، رغم خطورة توجهه الديني ذي الأبعاد السياسية على موقع رئاسة الشاباك أكثر من السكرتير العسكري للحكومة، مما ضاعف غضب الإسرائيليين، الذين لا تعتبر فرق منهم "المسيحانيين" "يهود أنقياء" وفق تعبيرهم.

لكن "المسيحانيين" يحظون بمكانة أفضل من الحريديين في إسرائيل؛ لأنهم يقبلون التجنيد في الجيش، وهم متواجدون بكثرة فيه، رغم أنهم لا يعتبرون إسرائيل الحالية هي الحقيقية، وينتظرونها بعد مجيء المسيح وبناء الهيكل الثالث، وفق ما أوضحت وسائل الإعلام العبرية.

ووفق التقارير العبرية، كان زيني، أحد أبرز الضباط العملياتيين في الجيش الإسرائيلي وشخصية رئيسية في تيار الصهيونية الدينية، وكان مرشحًا بارزًا لأحد مناصب القيادة العليا، وخاصة للقيادة الشمالية بعد إعلان الجنرال أوري جوردون عن استقالته، وأساسا بعد أن عين رئيس الأركان الجنرال يانيف آسور في القيادة الجنوبية.

وأشارت التقارير إلى أن نتنياهو "لم يكن معجبا بأي من المرشحين لمنصب سكرتيره العسكري، ومنهم زيني، وقال عنه في محادثة مغلقة إنه "مسيحاني للغاية" ولا يتفق معه، ورغم ذلك، كان الحاخام إيلي سادان، أحد زعماء الصهيونية الدينية، أحد أبرز الموصين بزيني في ذلك الوقت، لكن نتنياهو اختار عدم اعتماد التوصية، وأخيرًا، تم تعيين العميد رومان جوفمان في هذا المنصب.