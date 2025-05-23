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هجوم لمستوطنين إسرائيليين بالضفة.. حرق منازل ومركبات

23
MAY
2025
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هاجم مستوطنون إسرائيليون مساء الخميس بلدة بروقين، غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، وأحرقوا منازل ومركبات تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين عند أطراف البلدة.
 
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات بالحروق، نتيجة إحراق المستوطنين لمنازل في بروقين، تم علاجهم ميدانيا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
 
 
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن مجموعة من المستوطنين، تحت حماية القوات الإسرائيلية، هاجمت منطقة "البقعان"، وأحرقت نحو 5 منازل و5 مركبات تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من البلدة، ورشقت منازل المواطنين بالحجارة، ما أثار حالة من الهلع في صفوف النساء والأطفال.
 
وأضافت المصادر أن الخسائر تراوحت بين أضرار كلية وجزئية، وسط مناشدات أطلقها المواطنون عبر سماعات المساجد للمساعدة في إخماد الحرائق.
 
وكانت القوات الإسرائيلية قد أعادت اقتحام بلدة بروقين، مساء الخميس، بعد بضع ساعات من انسحابها منها.
 
وأفادت "وفا" بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة بعدد كبير من ال ليات العسكرية، وأغلقت شوارع داخلية، وداهمت عدة منازل وشرعت بتفتيشها، واعتقلت الطفل أيمن عمر سند.
 
وكانت القوات الإسرائيلية قد انسحبت من البلدة، بعد ظهر الخميس، عقب هجوم استمر 9 أيام، أعدمت خلاله الشاب نائل سمارة واحتجزت جثمانه، واعتقلت آخرين، وخلفت دمارا كبيرا في المنازل التي داهمتها، كما أخذت قياسات منزل سمارة تمهيدا لهدمه، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.
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