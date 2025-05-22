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إسرائيل تعلن القضاء على منفذ "هجوم الضفة"

22
MAY
2025
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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، أنه قتل منفّذ عملية إطلاق نار أدّت إلى مقتل إسرائيلية حامل في الضفة الغربية المحتلة الأربعاء الماضي.
 
 
وقال الجيش في بيان: "يوم السبت الماضي، رصد عناصر في الجيش كانوا يُجرون عمليات تفتيش في بروخين بالقرب من موقع الهجوم، بقيادة جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، إرهابيا يركض نحو العناصر، حاملا حقيبة ظهر اشتُبه في أنها تحتوي على متفجرات. ردّا على هذا التهديد الفوري، حيّد الجنود الإرهابي".
 
وأضاف البيان: "بعد التقييم. تمّ التوصّل إلى أنّ نائل سمارة، الإرهابي الذي قُتل، هو منفذ الهجوم المسلّح بالقرب من بروخين الخميس 14 مايو 2025، والذي قُتلت فيه امرأة حامل تدعى تزيلا غيز".
 
وقتلت تسيلا غيز (37 عاما) وهي أم لثلاثة أطفال، فيما كانت طريقها إلى المستشفى لتلد طفلها الرابع في سيارة يقودها زوجها، إثر تعرضها لإطلاق نار قرب مستوطنة بروخين في وسط الضفة الغربية المحتلة.
 
وتمكن الأطباء من إنقاذ الجنين من خلال عملية قيصرية، وكان ما زال في حالة خطرة، مساء الثلاثاء، بحسب والده.
 
وكان رئيس الأركان إيال زامير قد أكد أن الجيش الإسرائيلي سيستخدم كل الوسائل المتاحة للوصول إلى منفذي الهجوم في الضفة الغربية المحتلة.
 
ومنذ اندلاع الحرب في غزة ردا على هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.
 
ويعيش حوالى 500 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية، وسط 3 ملايين فلسطيني.
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