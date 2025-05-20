مقتل صهر مسؤول عسكري إسرائيلي بارز في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، مقتل جندي خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.

وحدد الجيش هوية الجندي بأنه الرقيب يوسف يهودا شيراك (22 عاما) من مستوطنة حرشة في الضفة الغربية المحتلة، وكان يخدم في كتيبة الهندسة القتالية 601.

والجندي القتيل صهر يهودا إلياهو، المدير العام لمديرية الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم يكشف الجيش عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتله.

وتمثل الواقعة مقتل أول جندي إسرائيلي في غزة منذ بدء عملية "مركبات جدعون" التي أطلقت السبت، حيث تكثف إسرائيل هجومها على القطاع.

الجيش الإسرائيلي: نحن في خضم عملية "عربات جدعون" في كل غزة