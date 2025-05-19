جنود بملابس نسائية!

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أفادت مصادر فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ، الإثنين، عملية "خاصة" في مدينة خان يونس جنوبي غزة، أسفرت عن مقتل قيادي عسكري في القطاع واعتقال عدد من أفراد عائلته.

والقيادي الذي تم اغتياله هو أحمد سرحان، العضو البارز في ألوية الناصر، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية.

وقالت المصادر إن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى محيط شارع الكتيبة 5 مرتدية ملابس مدنية، ومن بينهم جنود ارتدوا أزياء نسائية، اغتالت سرحان ميدانيا وانسحبت من الموقع سريعا.

وأضافت أن القوة اعتقلت زوجة سرحان وأطفاله، وتركت خلفها حقيبة تحتوي على مستلزمات شخصية توحي أنها لأحد النازحين، بهدف التمويه والتخفي بين المدنيين.

وأشارت مصادر طبية إلى أن جثمان سرحان نقل إلى مستشفى ناصر.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي تعليقا مباشرا بشأن اغتيال سرحان أو تفاصيل العملية، مكتفيا ببيان مقتضب قال فيه إن "الجيش يخوض عملية عربات جدعون ويعمل في جميع أنحاء قطاع غزة".