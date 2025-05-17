السعودية تدين مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين

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دانت المملكة العربية السعودية، مواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العزل، بما فيها استهداف المستشفى الأوروبي في خان يونس، ما أودى بحياة وإصابة العشرات، في سلسلة اعتداءات متكررة من آلة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، بحسب وكالة "وفا".

وجددت المملكة، في بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، رفضها "القاطع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية"، مع مطالبتها ب"الوقف الفوري لإطلاق النار"، محملة قوات الاحتلال الإسرائيلي "كامل المسؤولية جرّاء استمرار خرقها لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية".

وأكدت المملكة "المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية الملقاة على عاتق المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية، ووضع حد لهذه الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية من الاحتلال الإسرائيلي".