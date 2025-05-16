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البنك الدولي اعلن استئناف برامج مساعدة سوريا: السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة بنحو 15,5 مليون دولار

16
MAY
2025
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أعلن البنك الدولي أن "السعودية وقطر سددتا ديونا مستحقة على سوريا بنحو 15,5 مليون دولار"، ما يمهد الطريق لاستئناف برامجه فيها بعد توقف دام 14 عاما"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

واشار الى انه "بعد صراع دام سنوات، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية" مضيفا أن أول مشروع له مع الحكومة السورية الجديدة سيركز على تحسين خدمة الكهرباء".

وقال متحدث باسم البنك الدولي في بيان: "يسعدنا أن تصفية المتأخرات المستحقة على سوريا تسمح للبنك الدولي بالعودة للعمل فيها وتلبية الحاجات التنموية للشعب السوري".

وأضاف: "أن برامج المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا ستسهم "في استقرار البلاد والمنطقة. هناك حاجة لخلق بيئة تسمح للقطاع الخاص بالاستثمار وخلق فرص عمل والنمو لتأمين مستقبل أفضل للشعب السوري".

ويأتي إعلان البنك الدولي في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية عن سوريا.

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