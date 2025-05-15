living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إسرائيل مستاءة من تجاهل ترامب لزيارتها.. بداية جفاف تاريخي؟

15
MAY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
رغم الصمت الرسمي، تسود أوساط الحكومة الإسرائيلية حالة من الامتعاض بعد أن تجاهل الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة تل أبيب خلال جولته في الشرق الأوسط، والتي ركّز فيها على دول الخليج، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة.
 
ورأت أوساط سياسية إسرائيلية أن تجاوز إسرائيل في الزيارة يعكس تحوّلا في أولويات الإدارة الأميركية الجديدة، التي يبدو أنها تسعى لتكريس علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول الخليج.
 
ويأتي هذا في وقت تشعر فيه إسرائيل بقلق متزايد إزاء التغيرات في السياسة الأميركية، أبرزها المحادثات مع إيران ووقف الهجمات على الحوثيين.
 
وفي خضم هذه التطورات، لزمت حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية الصمت، واكتفت بتوجيه الشكر للرئيس الأميركي على دوره في إطلاق سراح الرهينة الأميركي إيدان ألكسندر من غزة.
 
صدمة إسرائيلية من تحركات واشنطن
 
وفقا لرويترز، أكدت مصادر مطلعة أن الإعلان المفاجئ لترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، والدعوة إلى تطبيع العلاقات مع حكومتها الجديدة، فاقم من الشعور الإسرائيلي بالتهميش.
 
كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة، بينها القدس وتل أبيب، تزامنا مع تصريحات ترامب من الرياض حول وقف إطلاق النار مع الحوثيين، دون أن يذكر إسرائيل صراحة.
 
وفي ظل تجاهل أميركي ملحوظ للهواجس الإسرائيلية، أبدى عدد من المحللين والمعلقين في الصحافة العبرية مخاوفهم من أن إسرائيل "تقف اليوم موقف المتفرج" فيما تعاد صياغة مشهد الشرق الأوسط.
 
ضغوط داخلية على نتنياهو
 
سياسيا، يواجه نتنياهو ضغوطا كبيرة من داخل حكومته، خاصة من المتشددين القوميين، الذين يطالبون بتكثيف العمليات العسكرية في غزة لتحقيق "نصر حاسم" على حماس، في حين يزداد تذمر الشارع الإسرائيلي من طول أمد الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف.
 
ويرى محللون أميركيون أن هناك "تباينا واضحا في الأولويات" بين تل أبيب وواشنطن، حيث تركّز إدارة ترامب على إنهاء الحروب المستمرة وتحقيق مكاسب اقتصادية، بدلا من الانخراط في الصراعات السياسية والعسكرية التي تهم إسرائيل.
 
ورغم تأكيد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي على "متانة العلاقة مع إسرائيل"، إلا أن واقع الميدان والمواقف الدبلوماسية الأخيرة يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا التحالف التقليدي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout