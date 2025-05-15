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عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة

15
MAY
2025
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شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الأربعاء، على أن الدولة الفلسطينية فقط هي من سيحكم قطاع غزة وأنها جاهزة لتسلم الحكم فورا.
 
كما أكد عباس، خلال كلمة له في افتتاح المركز الاستشاري للسرطان في رام الله عدم قبوله إلا بقانون وجيش وسلاح شرعي واحد.
 
"دبلوماسية وصمود وصبر"
وأضاف: "إمكانياتنا سياسية ودبلوماسية وصمود وصبر، ولا نستطيع أن نقاتل ومن يقول غير ذلك، يريد أن يدمر البلد".
 
وتابع "هذا ليس من مصلحتنا، لذلك أقول يجب وقف القتال في غزة، هناك أكثر من 200 ألف قتيل وجريح وهذا من غير المعقول، وهناك 80 أو 90 أسرة في قطاع غزة لم تعد موجودة، أي أنها شطبت بشكل كامل من السجل المدني، يجب أن يعرف ذلك العالم، وأن يقف القتال".
 
وأكد عباس أن منظمة التحرير الفلسطينية تظل "البيت الجامع" للفلسطينيين، مشترطا الاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي، الالتزام بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وإقامة دولة واحدة بجيش وسلاح واحد، رافضا التعددية في المرجعيات.
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