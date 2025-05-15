غزة.. 23 قتيلا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس

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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الخميس بأن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على منازل في خان يونس، جنوبي القطاع، ارتفع إلى 23 قتيلا.

وأشارت التقارير إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس، فيما قتلت الفتاة فداء النجار جراء غارة إسرائيلية على عبسان الكبرى شرقي خان يونس.

كما قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة شهاب في جباليا البلد شمال غزة.

وفي وقت متأخر من صباح الخميس، شهد مناطق شرقي مدينة غزة قصفا مدفعيا وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية.

وكانت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفعت، أمس الأربعاء، إلى 52,928 قتيلا، و119,846 مصابا.

وأفادت مصادر طبية، بأن من بين الحصيلة 2,799 شهيدا، و7,805 مصابين، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.