نتنياهو: نعمل على إيجاد بلدان تستقبل أهل غزة

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فيما كررت إسرائيل أكثر من مرة خلال الأيام الماضية أنها ماضية في توسيع "عمليتها العسكرية" في قطاع غزة، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء أن "الجيش سيدخل غزة بكل قوته" في الأيام المقبلة.

كما أضاف في تصريحات مصورة اليوم الثلاثاء أن "إسرائيل تعمل لإيجاد بلدان تستقبل سكان غزة"، وفق ما نقلت فرانس برس.

"لا سيناريو لوقف الحرب"

وأشار إلى أنه "لا يرى سيناريو توقف فيه القوات الإسرائيلية الحرب" على القطاع الفلسطيني المدمر.

وكان نتنياهو شدد مساء أمس الاثنين على أن الإفراج عن الجندي الأميركي عيدان ألكسندر لن يقابل بوقف لإطلاق النار في غزة أو الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلين في السجون الإسرائيلية.

أتت تلك التصريحات بينما توجه في وقت سابق اليوم وفد إسرائيلي إلى الدوحة لبحث إمكانية التوصل إلى صفقة مع حماس تفضي إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين.

كما جاءت بعدما كشف مسؤولان من حماس أن المحادثات ما زالت جارية مع واشنطن في الدوحة، وأشارا إلى إحراز "تقدم".

يشار إلى أن إسرائيل كانت أعلنت سابقا، بينما المفاوضات غير المباشرة متوقفة مع حماس، خطة "للسيطرة" على غزة تتضمن ترحيل السكان إلى دول أخرى، وتشجيعهم على الخروج "طوعا"، وفق زعمها، ما عرضها لانتقادات دولية.

كما أطلقت مؤخرا عملية عسكرية أسمتها "عربات جدعون" من أجل السيطرة على مناطق إضافية في القطاع المحاصر، والبقاء فيها، والتوسع براً.

إلا أنها أعلنت أمس أنها علقت مؤقتا تلك العمليات بانتظار انتهاء زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى المنطقة.