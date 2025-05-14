عشرات القتلى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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قتل 51 فلسطينيا وأصيب آخرون، في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ ليل الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن من بين القتلى 45 في شمال القطاع وحده.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية استهدفت منازل فلسطينيين في مخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، مما أدى إلى مقتل 45 منهم، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وأضافت أنه جرى نقل جثامين القتلى والمصابين إلى مستشفيي العودة والإندونيسي، مشيرة إلى أن عددا من الجثامين ما زالت تحت أنقاض المنازل المستهدفة.

وفي الجنوب، قتل فلسطيني وزوجته وطفلتاهما في قصف مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين، بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس.

كما قتل عدد من الفلسطينيين من جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منزلا في منطقة بلدة الفخاري جنوب شرقي خان يونس، بجنوب القطاع.